Fan ID уменьшил посещаемость футбольных матчей в Калининграде на 60%

После введения Fan ID количество болельщиков на матчах уменьшилось на 50-60%. Об этом сообщил руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян на встрече с болельщиками в четверг, 20 июля.

«Безусловно есть такая тенденция, к тому, что посещаемость снижается. По нашей аналитике мы увидели, что это порядка 50-60%. Я думаю что, безусловно, падение будет, нужно какое то время. Я рассчитываю что порядка 10 000 у нас придет на первые матчи», — сказал Аракелян.

«Я понимаю какие вы все трудности испытываете в связи с этим решением (о внедрении Fan ID). По-человечески мы вас все прекрасно понимаем, но я сейчас могу сказать как тренер. По-тренерски мне бы хотелось видеть вас всех на стадионе. Нам всем и всей команде будет вас не хватать, потому что поддержка, которая была в этом сезоне это бесценное преимущество. Дома и стены помогают, а стены это как раз вы болельщики. Поэтому мы будем все надеяться, что рано или поздно как-то эта история завершится и завершится „хэппи эндом“, и мы вас всех увидим на стадионе», — обратился к болельщикам главный тренер клуба Сергей Игнашевич.

Ранее на встрече с болельщиками представитель попечительского совета «Балтика» сенатор Александр Шендерюк-Жидков рассказал, что бюджет клуба составит «сильно больше» миллиарда рублей за сезон.