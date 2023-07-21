«Сильно больше миллиарда»: Шендерюк-Жидков озвучил новый бюджет «Балтики»

«Сильно больше миллиарда»: Шендерюк-Жидков озвучил новый бюджет «Балтики»
Руководство «Балтики» на встрече с болельщиками. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Бюджет клуба «Балтика» составит более миллиарда рублей за сезон. Об этом рассказал представитель попечительского совета «Балтика» сенатор Александр Шендерюк-Жидков на встрече с болельщиками в четверг, 20 июля.

«Что касаемо бюджета, вы их в любом случае увидите. Не буду сейчас говорить точные цифры, потому мы его сейчас отправим в РФС и вам всем доложим. Но этот бюджет, скажу сразу, сильно больше миллиарда. При этом Калининградская область не увеличивает свое финансирование [из бюджета]. Область как финансировала 320-350 млн рублей в год, так и будет финансировать. Главную поддержку нам оказывает „Ростех“», — сказал Шендерюк-Жидков.

Как сообщили на встрече, «Ростех» заключил контракт с клубом на четыре года с возможностью продления. Илья Мясников, директор департамента госкорпорации, будет возглавлять попечительский совет футбольного клуба. Поддержку будут оказывать несколько компаний, которые входят в «Ростех».

«„Ростех“ вместе с „Балтикой“ будет вникать в ее дела и будет участвовать вместе с нами и помогать. Более того, представители Ростеха помогают нам не только финансово, но и политически», — заявил Шендерюк-Жидков.

Ранее в «Ростехе» затруднялись назвать точные суммы финансирования футбольному клубу. Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что суммы хватит на трансферы «хороших» футболистов.

В 2022 году, по словам генерального директора «Калининградского Янтарного комбината» Михаила Зацепина, предприятие инвестировало в ФК «Балтика» порядка 80 млн рублей. В 2020 году Янтарный комбинат, бывший титульным спонсором клуба, направил «Балтике» 85 млн рублей. При этом расходы на «операционную деятельность» футбольного клуба были много выше. Так, например, в 2019 году они составили 537 млн рублей, в то время как доходы достигли всего 134 млн рублей. В 2022 году операционные расходы «Балтики» составили уже 705,2 млн рублей, но выросли и доходы — 655,2 млн.

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