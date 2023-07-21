На разворотную площадку с парковкой у СК «Янтарный» в Калининграде выделяют 47 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на обустройство разворотной площадки и парковки у спорткомплекса «Янтарный» по улице Согласия 47,3 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика объявлен на портале госзакупок.



Разворотная площадка со стоянкой предусмотрена на участке от пересечения с проездом вдоль Елизаветинского сквера вдоль зданий СК «Янтарный». Согласно документации к тендеру, подрядчик должен будет уложить асфальтобетон на площади 3620 кв. м, обустроить тротуар из плитки на площади 4380 кв. м и автобусный карман.

Кроме того, компании-победителю предстоит обустроить велопарковки, установить скамейки, урны и провести озеленение и благоустройство территории. Документацией также предусмотрено переустройство кабельной канализации и электроснабжение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Подрядчика определят 1 августа. По контракту он должен будет выполнить работы в течение 140 дней с даты заключения контракта.