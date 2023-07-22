В Совфеде выступили против сохранения призывного возраста с 18 лет, поддержанного в Госдуме

В Совфеде выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет. Главы двух комитетов СФ, Виктор Бондарев и Андрей Клишас, не поддержали планы Госдумы сохранить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет, подняв при этом верхнюю до 30 лет. Об этом пишет в субботу, 22 июля, «Коммерсант».



Изначально, в декабре прошлого года, министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить и нижний, и верхний пределы на три года — с 18–27 лет до 21–30 лет. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

Предполагалось, что верхнюю планку поднимут сразу, нижнюю — поэтапно: в первый год действия нормы призывной должен был составлять 19–30 лет, во второй — 20–30, в третий — 21–30. Однако накануне, 21 июля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что его комитет поддержал поправку, которая расширяет границы границы до 18–30 лет без поэтапного увеличения нижней планки, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Против инициативы депутатов выступил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он обратил внимание, что депутаты не обсуждали свою поправку с сенаторами, поддержал предложенную Шойгу модель и напомнил, что за нее высказался Владимир путин. Однако, по мнению сенатора, нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию. "Призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо«,— написал Бондарев в Telegram.

Сенатор отметил, что если Госдума успеет принять законопроект до 27 июля, то Совфед готов рассмотреть его на следующий день, но «с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года». Как он считает, важно принять законопроект в этом году, чтобы он начал реализовываться с 2024 года.

Бондарева поддержал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его мнению, необходимо общее правило, при котором возраст призыва на срочную службу будет составлять 21–30 лет.