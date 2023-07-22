Власти пытаются в 3 раз найти подрядчика для реконструкции вольера для лосей в зоопарке за 334 млн

Власти пытаются в 3 раз найти подрядчика для реконструкции вольера для лосей в зоопарке за 334 млн
Иллюстрация: Калининградский зоопарк
Все новости по теме: Реконструкция Калининградского зоопарка

Калининградский зоопарк объявил новый конкурс на реконструкцию бывшего вольера для лосей под медвежатник и волчатник. Информация опубликована на портале госзакупок.

Торги проводятся в третий раз (в прошлые два не поступило ни одной заявки), сумма, которую власти готовы заплатить подрядчику, не изменилась — это 334 млн рублей. Не изменился и срок выполнения работ — реконструкция должна завершиться к декабрю 2024 года.

На месте вольера для лосей хотят разместить вольеры для волков и медведей, домик юного натуралиста, здание «Грот», смотровые площадки, искусственный водопад. Ранее директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова заявляла, что будущий вольер для медведей станет лучшим в стране. «Может, даже один из лучших в Европе», — говорила она.

Калининградский зоопарк является муниципальным учреждением.


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