Третьи торги на реконструкцию вольера для лосей в зоопарке за 334 млн рублей провалились

Третий по счету аукцион по поиску подрядчика для реконструкции лосятника в зоопарке Калининграда завершился неудачей. На торги не поступило ни одной заявки, следует из данных на портале госзакупок.



На месте вольера для лосей хотят разместить вольеры для волков и медведей, домик юного натуралиста, здание «Грот», смотровые площадки, искусственный водопад.

Впервые конкурс пытались провести в феврале, с тех пор начальная (максимальная) сумма контракта не изменилась — власти готовы заплатить за работы 334 млн рублей. Не изменился и срок выполнения работ — реконструкция, согласно конкурсной документации, должна была завершиться к декабрю 2024 года.