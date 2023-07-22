На улице Берёзовой в бывшем Балтийском районе начали снимать брусчатку

На улице Берёзовой в бывшем Балтийском районе начали снимать брусчатку
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
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Улица Березовая в Калининграде лишается каменного мощения. Это следует из комментария на странице администрации Калининграда «ВКонтакте».

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«Тут на улице Березовая внезапно стали булыжник убрать, никаких информационных табличек нет. Проясните ситуацию, что делают, на что поменяют булыжник. Отремонтируют ли пешеходную дорожку у школы», — написал местный житель под постом администрации. «Там как раз и делают нормальные подходы к школе», — отреагировал ее представитель.

Ул. Берёзовая находится в бывшем Балтийском районе Калининграда, она ведет к бывшей 39-й школе (сейчас ее объединяют со школой № 3).


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