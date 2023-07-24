Компания Болычева подала встречный иск к мэрии Калининграда по делу о ТЦ на ул. Дадаева

Компания Болычева подала встречный иск к мэрии Калининграда по делу о ТЦ на ул. Дадаева
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания «Пегас», принадлежащая экс-депутату облдумы Олегу Болычеву, подала встречный иск к администрации Калининграда по делу об административно-торговом здании на улице Дадаева. Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда.

Компания требует признать ее право собственности на здание с кадастровым номером 39:15:121332:134. «Встречный иск принят к совместному рассмотрению с первоначальным исковым заявлением», — говорится в определении суда. Предварительное заседание по делу назначено на 27 сентября.

Ранее администрация Калининграда обратилась с иском к компании «Пегас», в котором потребовала снести административно-торговое здание на улице Дадаева. Мэрия просит признать здание самовольной постройкой.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, Олег Болычев является единственным учредителем компании «Пегас», гендиректором выступает Антон Апанавичус. Фирма находится в залоге. Согласно публичной кадастровой карте Калининградской области, зданию, о котором идет речь в иске мэрии, присвоен адрес улица Дадаева, д. 62. В 2019 году было объявлено об открытии там двухэтажного торгового центра.

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