Алиханов надеется, что онкоцентр в Родниках начнет принимать пациентов в 2023 году

Алиханов надеется, что онкоцентр в Родниках начнет принимать пациентов в 2023 году
Фото со страницы Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»
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Фасад онкологического центра в поселке Родники Гурьевского округа почти завершен, подрядчик сдает готовые помещения и принимает замечания. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сейчас специалисты запускают вентиляционные системы и монтируют компрессорное оборудование для медицинских газов. Как отметил глава региона, для онкоцентра «пришлось искать альтернативу английскому оборудованию», в поставке которого было отказано.

«Несколько месяцев на лицензирование уйдет, там же объекты с излучением специальным. Надеемся, что в этом году он примет первых пациентов. Будем максимально ускорять процессы лицензирования», — отметил Антон Алиханов, отвечая на вопрос о сроках открытия медучреждения.

В начале июня губернатор отчитался об окончании поставок медицинского оборудования в онкоцентр. В начале года региональные власти сообщали, что окончательный ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец августа.

Сроков реального открытия онкоцентра в Родниках тогда в региональном правительстве не называли. Документально объект должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2023 года.

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