Суд вынес приговор жительнице Славского района за спаивание 16-летней дочери

Жительница Славского района попала под статью за спаивание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 43-летняя женщина неоднократно вовлекала свою 16-летнюю (на момент совершения преступления) дочь в распитие с ней спиртных напитков. Так, 14 февраля, 28 февраля и 8 марта 2022 года мать настояла на том, чтобы дочка выпила с ней пиво. Алкогольный напиток употребляли дома на кухне. После распития девочка пребывала в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимая вину признала и поддержала ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель, потерпевшая выразили согласие с постановлением приговора в таком порядке.

Действия женщины судом квалифицированы по ч. 2 ст. 151 УК РФ как «вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное родителем, на которого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего».

Приговором Славского районного суда подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Ей запрещено выезжать за пределы муниципального образования и изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, куда она должна являться два раза в месяц для регистрации. Приговор в законную силу не вступил.