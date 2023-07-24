Власти разрешили вырубить под застройку деревья на 5 гектарах земли за ДС «Янтарный»

Власти разрешили вырубить под застройку деревья на 5 гектарах земли за ДС «Янтарный»
Место вырубки и будущей застройки. Скриншот «Яндекс. Карт»
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Администрация Калининграда выдала разрешения на вырубку АО «Специализированный застройщик „Регистр“». Всего — шесть порубочных билетов, следует из размещенной на ее сайте информации.

Во всех порубочных билетах говорится о том, что речь о «неперспективной древесно-кустарниковой растительности самосевного происхождения диаметром до 8 см». Она находится на 6 земельных участках, расположенных за Дворцом спорта «Янтарный» (между ул. Катериничева-Челнокова-Согласия). Их общая площадь — 5,7 гектара. Компенсационная стоимость вырубаемого не взимается, компенсационное озеленение, как отмечается на сайте горадминистрации, «не требуется». Порубочные билеты действуют до 18-20 июля 2024 года.

Ранее сообщалось что «Специализированный застройщик «Регистр» получил разрешение на строительство в этом месте 7 девятиэтажных домов.

По данным сервиса Seldon Basis, гендиректор компании «Регистр» — Марина Типпель — также выступала соучредителем компании «Азимутстрой», принадлежащей сейчас крупным застройщикам и депутатам областного Заксобрания Валерию Макарову и Евгению Верхолазу. Кроме того, АО «СЗ Регистр» зарегистрировано по адресу ул. Эпроновская, 12. По этому же адресу расположена компания «Модуль-Стройград» Евгения Верхолаза.

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