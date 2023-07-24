«Победила природа»: на руинах Королевского замка выросла лебеда вместо газона

Высаженный на законсервированных руинах Королевского замка газон не взошел, вместо него на месте бывших раскопок выросла лебеда. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» сообщил глава региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



«„Мавританского“ газона на этом месте не обещал никто и никогда. Хотелось повеселее, однако и исполнители работ у нас веселые», — написал Маслов. По его словам, проект предусматривал высадку «простого» газона и его однократную поливку, однако подрядчик, по словам чиновника, не выполнил работу должным образом.

«Победила после дождей природа — лебеда. В этой части работы принимать не будем», — написал глава службы. Он также отметил, что работы по посеву газона не приняты и не оплачены, принято решение об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком.

В 2018 году областное правительство представило проект «Музейного квартала» — туристического пространства, объединяющего местные культурные учреждения и достопримечательности. Раскопки Королевского замка, по задумке, должны были обрасти целым археологическим парком, а над самими руинами планировали установить навес из стекла и металла.

Вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман обещал построить над руинами купол с возможностью вывода на него инсталляций, пока историки и археологи будут рассказывать о достопримечательности. Здесь же хотели выставить артефакты из запасников музеев и регулярно обновлять экспозицию.

Однако затем власти передумали укрывать руины и решили засыпать раскоп, назвав это консервацией методом «повторного погружения в грунт». Подрядчик для консервации руин был найден с четвёртой попытки. Для этого властям пришлось повысить стоимость контракта на 1 млн рублей — до 5,8 млн. В итоге единственным участником и победителем торгов стала компания «Балттрастсервис». Ранее этот подрядчик работал на здании «Эпицентра» (Дом техники архитектора Ханса Хоппа).