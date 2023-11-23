Для руин Королевского замка установили границы территории

Для руин Королевского замка установили границы территории
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Для руин Королевского замка на Центральной площади в Калининграде установили границы территории. Соответствующий приказ областной Службы госохраны объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации в четверг, 23 ноября.

Руины Королевского замка с 2011 года признаны выявленным объектом культурного наследия. В установленных границах запрещается в числе прочего капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ, а также ведение хозяйственной деятельности, «противоречащей требованиям обеспечения сохранности» руин. Приказ вступает в силу в течение десяти дней после официального опубликования.

В 2022 году открытую часть руин законсервировали методом «повторного погружения в грунт». Развалины укрыли бентонитовыми матами, засыпали песком и засеяли газоном. На соседней территории сейчас ведутся работы по демонтажу Дома Советов. Власти сообщали, что впоследствии там планируют «скомпоновать» парк, смотровую площадку, пешеходные связи и «элементы застройки».

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