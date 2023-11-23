Для руин Королевского замка установили границы территории

Для руин Королевского замка на Центральной площади в Калининграде установили границы территории. Соответствующий приказ областной Службы госохраны объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации в четверг, 23 ноября.



Руины Королевского замка с 2011 года признаны выявленным объектом культурного наследия. В установленных границах запрещается в числе прочего капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ, а также ведение хозяйственной деятельности, «противоречащей требованиям обеспечения сохранности» руин. Приказ вступает в силу в течение десяти дней после официального опубликования.