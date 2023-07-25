В Зеленоградске разрешили вырубить 17 деревьев под многоэтажный жилой дом

Иллюстрации

из презентации проекта застройки участка на градсовете

Власти Зеленоградска выдали порубочный билет на 17 деревьев по ул. Лермонтова (ориентир — городской парк). Документ опубликован на сайте местной администрации.



Деревья вырубят на участке с кадастровым номером 39:05:010129:32 площадью 11 соток. В основном это домашние яблони, а также лещина, клены и алыча. Застройщик — ООО «Восток-сити» — должен заплатить в местный бюджет в качестве компенсации 425 тыс. рублей. Взамен он высадит 14 остролистных кленов.

На этом участке планируют построить 4-этажный жилой дом (высота — 14 метров плюс подвальный этаж), ранее его проект утвердил областной градосовет.