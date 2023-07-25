В Балтийске на ремонт Северного мола намерены потратить более 26 млн рублей

В Балтийске на ремонт Северного мола намерены потратить более 26 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

На текущий ремонт Северного мола Калининградского канала (находится в Балтийске и эксплуатируется «Росморпортом») намерены потратить 26 673 825 рублей. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок во вторник, 25 июля.

Судя по прикрепленному проекту сметы договора, основные средства подрядчику необходимо будет потратить на изготовление и укладку бетонных тетраподов весом от 5 до 13 тонн. Всего необходимо произвести 445 тетраподов за 21 406 019 рублей. Из них 170 — пятитонные, а 275 — тринадцатитонные.

Кроме того, необходимо будет отремонтировать разрушенную бутобетонную кладку парапета, заново заполнить расшивки швов парапета, установить 38 химических анкеров и выполнить прочие ремонтные работы.

Заявки на аукцион принимаются до 7 августа.

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