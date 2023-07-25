Совфед: эффективных способов контроля за передвижением самокатов на сегодня нет

В настоящее время эффективных способов контроля за передвижением самокатов по улицам городов в России нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Интерфакс».

«Надо контролировать, как самокатчики выполняют Правила дорожного движения. Сегодня объективно ни МВД, ни муниципальные, ни региональные власти не смогут пока это эффективно контролировать», — признала Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что в градостроительных планах необходимо предусматривать инфраструктуру с выделенными полосами для велосипедов, самокатов, которые «не представляли бы угрозы для пешеходов, автодвижения, исключали бы случаи травм, смертей».

«Второе, надо их идентифицировать. Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер. Это не формализм, а если совершен наезд, идентификация должна быть, чтобы всегда можно привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил ПДД, нанес травмы. Но, когда совершил преступление, скрылся моментально и без опознавательных знаков, сложно привлечь к ответственности», — отметила Матвиенко.

«Может, кто-то придумает что-то универсальное, умное. Но пока не просматривается», — добавила она, уточнив, что хотя «такие меры снизят опасность этого вида транспорта, но окончательно проблему не решат».