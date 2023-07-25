Госдума одобрила закон, обязывающий финансовые организации отвечать на обращения клиентов

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязанности организаций финансового рынка отвечать на поступающие к ним обращения. Об этом пишет «ТАСС», ссылаясь на документ, инициированный группой сенаторов и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

К таким организациям относятся банки, страховые организации, микрофинансовые организации, организации — профессиональных участников финансового рынка, ломбарды, бюро кредитных историй, клиринговые организации, рейтинговые агентства, операторы финансовых платформ, операторы инфосистем, осуществляющие выпуск цифровых финансовых активов и другие. Сейчас они вправе не отвечать на обращения.

Согласно новому закону, компании должны дать ответ в течении 15 суток со дня регистрации обращения (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений), если обращение поступает напрямую в организацию, а также если оно направлено Банком России в организацию для рассмотрения и подготовки мотивированного ответа по существу.

Организации могут продлить время ответа еще на 15 суток, но должны обязательно предупредить об этом заявителя.

«При этом организация должна обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения потребителя с предоставлением ему обоснованного ответа», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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