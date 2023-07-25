Госдума приняла поправку, запрещающую регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

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Госдума приняла поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 25 июля.

Поправка устанавливает, что владелец сайта или страницы сайта в интернете, или информационной системе, или программе для ЭВМ, являющийся российским юрлицом или гражданином страны и осуществляющий свою деятельность в интернете на территории РФ, должен проводить авторизацию пользователей, исключая возможность использования иностранных электронных почтовых сервисов.

Согласно поправке, для регистрации на российских сайтах пользователю нужно будет предоставить российский номер, российскую электронную почту либо данные «Госуслуг».


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