Телеканал «Дождь» объявлен в России нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ объявила латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь»* (организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.) SIA TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательными в России. Соответствующий релиз был опубликован пресс-службой ведомства во вторник, 25 июля.



«Указанные организации дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, — говорится в публикации Генпрокуратуры, — правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, оказывают поддержку организациям и физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов, а также участвуют в распространении материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

В ведомстве отмечают, что обе организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом), после того, как к телеканалу были приняты меры по ограничению доступа.

«Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, — добавляет пресс-служба. — SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций („ФБК**“, „штабы Навального***“), террористических организаций („Хизб ут-Тахрир“), иностранных агентов».

Кроме того, телеканал, как добавляет Генпрокуратура, на регулярной основе публикует информационные материалы признанных нежелательными организаций и размещает «большое количество видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении к ним доступа в связи с нарушениями российского законодательства».

Напомним, что Минюст России внес телеканал «Дождь» * в реестр СМИ-иностранных агентов в августе 2021 года. Ограничить доступ к каналу Генеральная прокуратура России потребовала в начале марта 2022 года.

* Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

*** Общественное движение «Штабы Навального» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».