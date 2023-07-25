В Зеленоградске снова пытаются отремонтировать исторический дом с деревянными верандами

В Зеленоградске намерены заняться восстановлением исторического жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Саратовский переулок, д. 3. На ремонт, судя по аукциону, размещенному на портале Госзакупок, власти собираются потратить 1 232 703 рублей.



Стоит отметить, что в ноябре 2019 года по предложению активистов группы «Прусское наследие» этот дом был включен советом при службе государственной охраны объектов культурного наследия в реестр объектов культурного наследия.

Жители Зеленоградска считают дом достопримечательным еще и потому, что на его северном фасаде сохранилась историческая табличка с надписью «Feuermeldestelle» (в переводе с немецкого — «пункт пожарной сигнализацииа»).