В Зеленоградске снова пытаются отремонтировать исторический дом с деревянными верандами

В Зеленоградске снова пытаются отремонтировать исторический дом с деревянными верандами
Фото: Яндекс.Панорамы
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В Зеленоградске намерены заняться восстановлением исторического жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Саратовский переулок, д. 3. На ремонт, судя по аукциону, размещенному на портале Госзакупок, власти собираются потратить 1 232 703 рублей.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года по предложению активистов группы «Прусское наследие» этот дом был включен советом при службе государственной охраны объектов культурного наследия в реестр объектов культурного наследия.

Жители Зеленоградска считают дом достопримечательным еще и потому, что на его северном фасаде сохранилась историческая табличка с надписью «Feuermeldestelle» (в переводе с немецкого — «пункт пожарной сигнализацииа»).

Напомним, что в феврале прошлого года администрация Зеленоградского городского округа уже искала подрядчика, готового заняться приведением в порядок указанного здания, однако тогда в закупку были включены также дома № 1 и № 1 с улицы Осипенко. На восстановление элементов деревянного зодчества на всех зданиях выделяли 3,4 млн рублей. Торги были признаны несостоявшимися, так как единственная поданная на них заявка, по мнению комиссии, оказалась не соответствующей условиям конкурса.

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