На месте реконструкции площади у стадиона «Балтика» обнаружили культурный слой Кенигсберга

На месте реконструкции площади у стадиона «Балтика» обнаружили культурный слой Кенигсберга
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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На территории у главного входа на стадион «Балтика», где ведутся работы по реконструкции площади и фонтана, обнаружили культурный слой Кенигсберга XVIII — начала XX веков. Его признали выявленным объектом культурного наследия. Документация, предусматривающая меры по сохранению участка, прошла историко-культурную экспертизу, соответствующий акт опубликован на сайте областного правительства.

Земельный участок обследовали в январе 2022 года сотрудники Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН. На основании сделанных выводов компания «Другая архитектура», занимавшаяся проектом реконструкции территории у стадиона «Балтика», разработала мероприятия по сохранению выявленного культурного слоя.

Специалисты установили, что на него могут оказать воздействие работы по устройству котлована для технологического помещения фонтана, подведение к нему инженерных коммуникаций и устройство покрытий. Кроме того, на обнаруженный участок может повлиять устройство сети водоотведения и котлованов для световых опор и опор видеонаблюдения.

Демонтаж существующего металлического ограждения, разборка плиточного и асфальтобетонного покрытия, вырубка деревьев с корчеванием, устройство инженерных сетей и дорожных покрытий окажут непосредственное воздействие на выявленный объект археологического наследия, установили специалисты. В качестве мер по сохранению исторического участка определены археологические раскопки и археологические наблюдения. Экспертизу проводил проводил ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин. В акте говорится, что эти мероприятия обоснованы и достаточны для обеспечения сохранности культурного слоя.

Проект благоустройства территории у стадиона «Балтика» прошел экспертизу в начале года. Подготовка к реконструкции началась в середине мая. Для проведения работ у стадиона перекрыли тротуар и установили строительный забор. В рамках благоустройства подрядчику предстоит построить тротуары, сделать газоны и клумбы с многолетниками. Кроме того, в сквере должна появиться липовая аллея. Срок окончания работ по контракту — декабрь 2023 года. В пресс-службе областного правительства сообщили 25 июля, что подрядчик рассчитывает завершить объект к ноябрю.

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