На месте реконструкции площади у стадиона «Балтика» обнаружили культурный слой Кенигсберга

На территории у главного входа на стадион «Балтика», где ведутся работы по реконструкции площади и фонтана, обнаружили культурный слой Кенигсберга XVIII — начала XX веков. Его признали выявленным объектом культурного наследия. Документация, предусматривающая меры по сохранению участка, прошла историко-культурную экспертизу, соответствующий акт опубликован на сайте областного правительства.



Земельный участок обследовали в январе 2022 года сотрудники Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН. На основании сделанных выводов компания «Другая архитектура», занимавшаяся проектом реконструкции территории у стадиона «Балтика», разработала мероприятия по сохранению выявленного культурного слоя.

Специалисты установили, что на него могут оказать воздействие работы по устройству котлована для технологического помещения фонтана, подведение к нему инженерных коммуникаций и устройство покрытий. Кроме того, на обнаруженный участок может повлиять устройство сети водоотведения и котлованов для световых опор и опор видеонаблюдения.

Демонтаж существующего металлического ограждения, разборка плиточного и асфальтобетонного покрытия, вырубка деревьев с корчеванием, устройство инженерных сетей и дорожных покрытий окажут непосредственное воздействие на выявленный объект археологического наследия, установили специалисты. В качестве мер по сохранению исторического участка определены археологические раскопки и археологические наблюдения. Экспертизу проводил проводил ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин. В акте говорится, что эти мероприятия обоснованы и достаточны для обеспечения сохранности культурного слоя.