Власти решили увеличить штрафы для задерживающих рейсы авиакомпаний

Госдума приняла закон, увеличивающий штрафы за задержки рейсов. «Коммерсант» сообщает, что сумма выросла с 25 до 100 тысяч рублей за каждого пассажира за один час ожидания воздушного судна.

Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение в 2018 году. Первое слушание состоялось в декабре того же года.

В Воздушном кодексе РФ появятся новые положения, которые предполагают введение штрафных санкций за временные задержки в транспортировке пассажиров и их имущества. Помимо того, новая редакция Воздушного кодекса включает новое понятие — «беспилотная авиационная система» (сокращенно — БАС). Это комплекс технических средств, обеспечивающий эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов.

Новые положения вступят в силу 1 апреля 2024 года.