Парад, концерт и роспись камней: власти Балтийска опубликовали афишу Дня ВМФ

Парад, концерт и роспись камней: власти Балтийска опубликовали афишу Дня ВМФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Балтийске уже составили праздничную программу на День Военно-Морского флота, который отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник состоится 30 июля (5+). Афиша мероприятий опубликована на официальной странице Балтийского городского округа в «ВКонтакте».

В 8:30 в районе площади Балтийской славы начнется парад войск Балтийского флота, который предположительно продлится час. Там же с 10:00 до 17:00 будет проходить выставка военной техники, с 11:45 до 15:00 — праздничный концерт, а с полудня до 14:00 — мастер-класс по росписи камней акриловыми красками.

Помимо этого, концерты будут организованы в парке им. А. Головко и на площадке у ДОФа. На стадионе «Балтиец» запланированы спортивные мероприятия и детская игровая программа. 

Чиновники добавляют, что 30 июля в Балтийск намерены пустить дополнительные поезда и автобусы: 

  • поезда отправятся с Южного вокзала в 6.50, 7.55, 9.10, 9.44, 10.10, 17.50. Обратно пойдут в 14.00, 15.00, 16.30, 17.55, 19.34.

  • автобусы будут курсировать от автовокзала из Калининграда до железнодорожного вокзала в Балтийске и обратно с интервалом в 20 минут.

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