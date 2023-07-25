Парад, концерт и роспись камней: власти Балтийска опубликовали афишу Дня ВМФ

В Балтийске уже составили праздничную программу на День Военно-Морского флота, который отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник состоится 30 июля (5+). Афиша мероприятий опубликована на официальной странице Балтийского городского округа в «ВКонтакте».
В 8:30 в районе площади Балтийской славы начнется парад войск Балтийского флота, который предположительно продлится час. Там же с 10:00 до 17:00 будет проходить выставка военной техники, с 11:45 до 15:00 — праздничный концерт, а с полудня до 14:00 — мастер-класс по росписи камней акриловыми красками.
Помимо этого, концерты будут организованы в парке им. А. Головко и на площадке у ДОФа. На стадионе «Балтиец» запланированы спортивные мероприятия и детская игровая программа.
Чиновники добавляют, что 30 июля в Балтийск намерены пустить дополнительные поезда и автобусы:
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поезда отправятся с Южного вокзала в 6.50, 7.55, 9.10, 9.44, 10.10, 17.50. Обратно пойдут в 14.00, 15.00, 16.30, 17.55, 19.34.
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автобусы будут курсировать от автовокзала из Калининграда до железнодорожного вокзала в Балтийске и обратно с интервалом в 20 минут.