«Брендирование и новая эстетика»: власти заказывают проект благоустройства парка им. Гагарина за 7,2 млн руб.

В Калининграде власти выделили 7,22 млн рублей на разработку проекта благоустройства парка им. Юрия Гагарина на улице Киевской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Заказчиком работ выступает МБУ «Дирекция ландшафтных парков». Согласно документам, победившей в аукционе компании необходимо будет произвести инженерные изыскания, разработать концепцию, а также проектную и рабочую документацию. Общая площадь территории парка — 97 560 кв. метров.

В техзадании говорится, что подрядчику предстоит «дать предложения по брендированию и новой эстетике парка», оптимизировать существующую пешеходную структуру, дать предложение по модернизации ограждения парка, продумать систему освещения и устройство летней сцены, разработать концепцию оформления входных групп и типологию утилитарных малых форм — скамеек, урн и так далее.

Выполнить работы по разработке проекта необходимо за 150 рабочих дней с момента подписания контракта.

Как рассказал в апреле министр по культуре и туризму в регионе Андрей Ермак, власти задумали привести в порядок восемь парков в Калининграде, чтобы создать еще более привлекательную для туристов инфраструктуру. Завершить реализацию проекта, который чиновники условно называют «Восемь парков», рассчитывают в ближайшие пять лет. По словам министра, сейчас уже «активно начинают заниматься» Центральным парком. Также в проект вошли Южный парк, парк им. Гагарина, парк им. Теодора Кроне, парк Ветеранов, Макс-Ашманн-парк и другие.