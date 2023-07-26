«Райффайзенбанк» приостановил прием евро и долларов США

«Райффайзенбанк» сообщает о временной приостановке приема евро и долларов США у физических лиц, информация опубликована на его сайте.



Утверждается, что решение обусловлено необходимостью наладить «эффективное управление валютной позицией банка». Когда ситуация изменится, он обещает возобновить возможность приема и покупки иностранных валют.

Ситуация, связанная с временными ограничениями в валютных процедурах, не коснется возможности совершать переводы в мобильном приложении и онлайн-банке.

Отмечается, что вносить рубли можно по-прежнему — в банкоматах и кассах банка.

Помимо того, представители «Райффайзенбанка» сообщают, что с 1 августа увеличится комиссия за внесение средств на рублевые счета. С суммы до 200 тыс. рублей будет взиматься 1%, при этом минимальная сумма списания составит 300 рублей.