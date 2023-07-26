Прокуратура: строительство школы-интерната и дома для дольщиков в Калининграде отстает от графика

Областная прокуратура зафиксировала отставание от графика выполнения работ по строительству жилого дома для дольщиков и корпуса школы-интерната в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что застройщик ООО «СЗ «Акстрой» допустил отставание от графика по строительству учебного корпуса ГБУ КО «Школа-интернат № 1», возведение которого осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

«Так, срок ввода объекта в эксплуатацию установлен до 01.03.2024, вместе с тем при проведении проверок в июле текущего года выявлены факты значительного отставания от первоначального графика», — говорится в релизе.

Кроме того, строительная организация АО «СЗ «Акфен» допустила существенное отставание от графика по строительству многоквартирного дома по ул. Гайдара, возводимого с привлечением средств граждан — участников долевого строительства.

«В связи с этим первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин объявил предостережение генеральному директору ООО «СЗ Акстрой», АО «СЗ „Акфен“, а также и. о. регионального министра образования», — подчеркивают в надзорном ведомстве.

В пресс-службе регионального правительства «Новому Калининграду» сообщили, что областное Минконтроля сейчас активно работает с представителями застройщиков, чтобы те ускорили темпы работ.

Строительство корпуса школы-интерната в переулке Крылова, 4, было запланировано в феврале 2019 года. Тогда на постройку выделили 516 млн рублей. В конце 2019 года эту сумму увеличили до 582 млн рублей, а потом — до 810 млн. В начале 2022 года прошли торги на возведение корпуса за 547 млн рублей. В конце марта того же года был заключен контракт с ООО «Акстрой» на строительство объекта.

Работы планируется завершить до конца ноября 2023 года, при этом ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.