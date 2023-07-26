Пенсионерка из Балтийска получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Пенсионерка из Балтийска получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Жительница Балтийска получила административный штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Суд установил, что вечером 7 мая этого года женщина оставила на стуле в холле спортивно-оздоровительного комплекса в Балтийске папку с листами, на которых был напечатан текст с негативными высказываниями о президенте РФ Владимире Путине и принятых им решениями по проведению специальной военной операции.

«Осуждались также и действия Вооруженных сил Российской Федерации в СВО. Оставив папку в общественном месте, женщина покинула здание СОК», — отметили в Калининградском областном суде.

Во время заседания жительница Балтийска вину не признала. Она утверждала, что просто прихватила чужую папку из раздевалки, которую решила оставить в холле. Тем не менее суд счёл её виновной в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Смягчающим обстоятельством суд признал совершение правонарушения «лицом преклонного пенсионного возраста». Женщине назначили административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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