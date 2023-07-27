Правительство утвердило форму повестки для мобилизации

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Правительство РФ утвердило форму повестки о мобилизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление. До этого использовалась типовая форма повестки по призыву.

Документ содержит ссылку на указ президента Владимира Путина «об объявлении мобилизации». В прошлом году глава государства подписал указ «об объявлении частичной мобилизации». «Форма повестки не содержит слово „частичная“ и номер указа президента», — отмечает издание.

В ее тексте есть рекомендации взять с собой туалетные принадлежности, еду на один день и документы, а также предупреждение об уголовной ответственности. При этом уголовная ответственность наступает только в случае уклонения от призыва, а за неявку в военные комиссариаты по повестке, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан грозит административная ответственность в виде штрафа.

После того как был завершен призыв по частичной мобилизации в прошлом октябре, в Госдуме утверждали, что отказались от идеи уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации из-за утраты актуальности, указывает РБК.

Президент так и не подписал указ о завершении в России частичной мобилизации. По словам его представителя Дмитрия Пескова, это связано с тем, что «частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами». «Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать», — добавил Песков.

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