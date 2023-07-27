На «Госуслугах» появилась опция оплаты налогов

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На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать НДФЛ, а также налоги на землю, транспорт и другое имущество. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры РФ.

«Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах. Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы подключить сервис, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений. Затем следует подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ». Сообщение о принятии заявки должно прийти в течение нескольких минут.

«Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов», — уточнили в ведомстве.

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