Калининградстат: очередь на получение жилья за 10 лет сильно сократилась

Калининградстат: очередь на получение жилья за 10 лет сильно сократилась
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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В 2022 году в регионе жилье получили 446 очередников. Это 2% от общего числа нуждающихся, следует из данных Калининградстата.

Общее число домохозяйств, которые были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, сейчас составляет 21 571. При этом число таких семей сократилось за последнее десятилетие в регионе примерно на 20%. В 2022 году было выдано на 68,9% больше квартир, чем годом ранее.

Калининградстат объясняет, кто  может рассчитывать на получение квартиры. Это те, у кого нет жилья ни в собственности, ни в социальном найме, а также обеспеченные жилплощадью ниже учетной нормы. Кроме того, возможность улучшить условия остается у граждан, которые живут в аварийном доме, у живущих с больным человеком, чье заболевание включено в специальный федеральный реестр. Все эти основания подробно перечислены в 51 статье Жилищного кодекса РФ.

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