Городские власти высказались о предложении снести Эстакадный мост

Городские власти высказались о предложении снести Эстакадный мост
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Глава транспортного комитета мэрии Калининграда Николай Уханов высказался о вероятности сноса Эстакадного моста. По словам чиновника, демонтаж вызовет сразу две проблемы.

«Мы смотрели такую возможность, но у нас подмостовой габарит не будет выдерживаться, — отреагировал на предложение Уханов. — Это связано с судоходством. Второе — мы не сможем развязаться с Московским проспектом. То есть мы понимаем, что нам надо будет Московский заглублять вниз, чтобы сделать какое-то пересечение в двух уровнях. Это серьезное изменение, на которое мы не готовы сегодня идти».

Чиновник также добавил, что сейчас в мэрии готовится техническое задание на капремонт эстакады.

«Было обследование двухлетней давности, которое показало, что путепровод находится в ограниченно-работоспособном состоянии, — пояснил Уханов. — Сегодня, чтобы поддержать его работоспособность, мы ремонтируем швы».

Напомним, что в мае этого года калининградский архитектор Артур Сарниц предложил сузить отрезок Ленинского проспекта от улицы Багратиона до Эстакадного моста на две полосы и превратить эту улицу в бульвар. Кроме того, он предложил городским властям демонтировать Эстакадный мост.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter