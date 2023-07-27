Городские власти высказались о предложении снести Эстакадный мост

Глава транспортного комитета мэрии Калининграда Николай Уханов высказался о вероятности сноса Эстакадного моста. По словам чиновника, демонтаж вызовет сразу две проблемы.



«Мы смотрели такую возможность, но у нас подмостовой габарит не будет выдерживаться, — отреагировал на предложение Уханов. — Это связано с судоходством. Второе — мы не сможем развязаться с Московским проспектом. То есть мы понимаем, что нам надо будет Московский заглублять вниз, чтобы сделать какое-то пересечение в двух уровнях. Это серьезное изменение, на которое мы не готовы сегодня идти».

Чиновник также добавил, что сейчас в мэрии готовится техническое задание на капремонт эстакады.

«Было обследование двухлетней давности, которое показало, что путепровод находится в ограниченно-работоспособном состоянии, — пояснил Уханов. — Сегодня, чтобы поддержать его работоспособность, мы ремонтируем швы».