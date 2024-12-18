Предаварийное состояние: почему и как хотят реконструировать эстакадный мост (фото)

Эстакадный мост в Калининграде ждёт глобальная реконструкция, в ходе которой переправа может быть частично или полностью демонтирована и собрана заново с расширением на 10 метров. Как будет выглядеть обновлённый мост, когда его планируют начать и закончить, и почему старый мост больше не может держать прежних нагрузок, рассказал председатель комитета развития транспорта Антон Романов.

О том, что администрация Калининграда запустила работу по разработке проектной документации на первый эстакадный мост, во вторник, 17 декабря, рассказала глава администрации Елена Дятлова. По её словам, к реконструкции город сможет приступить сразу после того, как откроется движение по автомобильному дублёру двухъярусного моста.

«Вы видите сейчас, что мы подвешиваем сетки под проезжей и пешеходной частью эстакадного моста, — обратила внимание журналистов Дятлова. — Вы видите, что мы каждый год занимаемся раскрытием деформационных швов и приостанавливаем движение, чтобы этот мост мог дослужить, доработать до момента его реконструкции».

Дятлова отметила, что проектирование будет длительным. Параллельно с этим необходимо будет заново обследовать опоры моста. Конкретику же по мосту и по техническому заданию для проектировщика озвучил Антон Романов.

Романов сразу заявил, что на текущий момент эстакада находится в предаварийном состоянии, из-за чего было принято решение об ограничении нагрузки (именно поэтому на мост не пускают трамваи, и там действует ограничение скоростного режима).

«По этой причине мы заказали проектирование реконструкции первой эстакады. Сроки данного проектирования у нас займут два года, это 2025−26 годы. На торгах победил достаточно сильный подрядчик, это „Гипростроймост“, город Москва. Можно отметить, что данный подрядчик непосредственно занимался, в том числе, проектированием автомобильного моста, который сейчас мы реализуем совместно с правительством Калининградской области», — сообщил Романов.

Предпроектные эскизы предоставлены пресс-службой администрации Калининграда

Романов отметил, что упомянутая московская организация хорошо представляет калининградскую транспортную схему, и то, как направляются транспортные потоки. Вмешавшись в доклад, Елена Дятлова напомнила, что «Гипростроймост» сейчас ведёт авторский надзор за строительством автомобильного моста через Преголю, а потому хорошо понимает все трудности логистики в части доставки в регион металлоконструкций и железобетона.

«Добавлю, что проектировщик прекрасно понимает наши требования в части не только конструктивных, но и архитектурных элементов. У нас есть такое понятие как архитектурная подсветка. Мост будет жить в ткани города, он будет подсвечен. Главный архитектор прекрасно наладил работу с этим проектировщиком», — добавил Романов.

Ширина существующего моста, по словам Романова, 27,8 метра. При этом проектировщику поставили задачу спроектировать мост шириной 37 метров.

«Я сразу поясню, почему такой профиль выбран, — объяснил Романов. — Потому что здесь необходимо предусмотреть территорию для жизни всех участников организации дорожного движения, так сказать. Для транспортных средств мы оставляем 4 полосы движения, для пешеходов выделяем комфортный тротуар. В профиле здесь показан тротуар 2,25 метра, но на самом деле по техническому заданию он до 3 метров доходит. Далее предусматривается также и велосипедная дорожка 2−2,5 метра».

Романов отдельно отметил, что пока это предпроектные цифры, а изображения на слайдах — эскизные наработки мэрии. После реконструкции мост не будет разводным, но и судоходное его пространство не должно измениться.

«Вот в таком виде мы хотели бы видеть мост, на данный момент работаем с проектировщиком в части реализации, — продемонстрировал слайды Романов. — Мост должен стать немножко дружелюбным. Фактически мы хотим понизить положение моста, чтобы открыть ряд зданий, которые находятся на пути его следования. Также у нас есть спуски на остров Канта. В перспективе мы хотим их изменить. При этом мы рассчитываем, чтобы мост являлся не только транзитом, но и был некой территорией с возможностью посадки и высадки людей в территории острова Канта».

Трамвайные рельсы, судя по продемонстрированных слайдам, как и раньше, расположат по центру моста. При проектировании также намерены учесть интересы маломобильных групп населения, которым сейчас практически невозможно подняться на мост с острова Канта.

Романов отметил, что представленные эскизы — не конечные, а предпроектные. В ближайшее время, по его словам, вариаций эскизов будет множество, после чего проект будут согласовывать с главным архитектором города. Это касается не только архитектурной составляющей, но и, к примеру, вопроса организации дорожного движения.

Предварительный эскиз, например, предлагает проектировщику увязать мост с Московским проспектом двумя дополнительными съездами/заездами.

Что касается вероятности транспортных проблем после закрытия эстакады на реконструкцию, то тут, как считает Антон Романов, сильно переживать не стоит. Чиновник пояснил, что на сегодняшний день пропускная способность двухполосного двухъярусного моста сильно ограничена и составляет не более 1500 транспортных средств в час. Строящийся мост дублёр двухъярусного моста имеет четыре полосы и увеличенную пропускную способность — до 3000 автомобилей в час по одному из направлений. Также транспорт будет ходить через Вторую эстакаду.

«Эстакадный мост необходимо будет выключить, — продолжил Романов. — Да, перераспределение произойдет. Некоторые точки напряжения могут появиться в части интенсивности и задержек, но без этого никуда, потому что это издержки, которые направлены на реализацию данного проекта. Мы будем предлагать объект на реализацию в 2027−30 годах в случае выделения финансирования. Объект не построится за один год, ему необходимо будет время».

Стоит отметить, что проектирование моста будет проходить без учёта вероятности направления части Московского проспекта в тоннель (ранее о такой возможности сообщали архитекторы Александр Башин и представители «Архитектурной мастерской 4+»).

«Имеет место быть одна из концепций, чтобы убрать Московский проспект в тоннельную часть. Это достаточно сложное строительное решение. Это система водоотведения в условиях нашей повседневной жизни. Но это никак не связано с Ленинским проспектом, потому что перепад высот Ленинского проспекта и Московского проспекта не позволит эти две территории увязать через перекрёсток», — пояснил Романов.

В заключение Антон Романов добавил, что реконструкция моста «предусматривает мероприятия либо по частичному сохранению имеющихся опор, либо по их заимствованию и полному сохранению и использованию», однако на все эти вопросы должен будет ответить проектировщик.

В среднем, по данным городских властей, бюджет тратит на содержание эстакады, построенной еще в 1972 году, по 5 млн рублей в год. Однако были и капитальные вложения в ремонт в 2004, 2019 и 2021 годах. В течение 2025 года на мосту снова собираются проводить работы по инспектированию деформационных швов (по направлению из центра города).

Определённый ранее подрядчик предложил разработать проект реконструкции моста за 264 млн рублей.

Напомним, в июне 2023 года в администрации Калининграда сообщали, что предварительная стоимость реконструкции эстакадного моста на Ленинском проспекте в Калининграде оценивается в 9 млрд рублей, и работы планируют выполнить за шесть лет. Елена Дятлова, отмечала, что эта сумма будет корректироваться.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, слайды предоставлены пресс-службой администрации Калининграда