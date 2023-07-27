Туркин: дом с трещиной на Моспроспекте снесут, разрабатываем проекты ремонта соседних зданий

После сноса треснувшего дома на Московском проспекте, 70, в Калининграде планируют отремонтировать соседние здания. Об этом сообщил гендиректор регионального Фонда капремонта Олег Туркин в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в четверг, 27 июля.



По его словам, речь идет о комплексе жилых домов на Московском проспекте, 66-68,70-72. Всего там шесть зданий, включая аварийный дом. На пять зданий, которые останутся стоять после сноса расселенного дома, сейчас за счет областного бюджета разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту фасада и кровли.

«И в дальнейшем уже после того, как получим стоимость этих объектов, будем заниматься их капитальным ремонтом. В каком году, я не могу сказать, но точно после того, как аварийный объект будет демонтирован», — подчеркнул Туркин.