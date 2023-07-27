На установку четырех ЭЗС для электрокаров в Калининграде объявили новый тендер

На установку четырех зарядных станций для электромобилей в Калининграде объявлен повторный тендер. В этот раз его проводят на портале госзакупок в форме «запроса цен по результатам предварительного отбора». Заказчиком выступает структура компании «Россети» «Энергосервис Северо-Запада».



Согласно документации к тендеру, станции оборудуют в рамках программы «Развитие зарядной инфраструктуры „Янтарьэнерго“ в 2020-2025 годах». Подрядчик должен будет смонтировать станции российского производства и установить информационные знаки к ним, а также благоустроить территорию вокруг и провести обучающий семинар для сотрудников «Россети Янтарь» по обслуживанию этих объектов.

ЭЗС планируют установить на автопарковке возле поющего фонтана на Старопрегольской набережной, у дворца спорта «Янтарный» на ул. Согласия, у Музея марципана на ул. Азовской и у зоопарка на ул. Колоскова. Итоги тендера подведут 15 августа. Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2023 года.

В июне компания «Россети Янтарь» объявляла аналогичный тендер на установку зарядных станций, тогда он проводился в форме конкурса. Согласно информации на портале госзакупок, эти торги были отменены.