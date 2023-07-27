Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа до 60% жителей каждого региона РФ

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать от гриппа осенью до 60% жителей каждого субъекта РФ. Об этом говорится в постановлении о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и ковида в эпидсезоне 2023-2024 годов, пишет ТАСС.

Среди лиц, относящихся к группам риска, тех, кто работает в организациях птицеводства, свиноводства или самостоятельно разводит птиц и свиней, а также сотрудников зоопарков, имеющих контакт с этими животными, следует привить не менее 75%, отметили в ведомстве. Роспотребнадзор также рекомендует региональным властям рассмотреть вопросы об обеспеченности медорганизаций ресурсами для работы в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом, включая наличие тест-систем, запаса противовирусных препаратов, средств дезинфекции, СИЗ и специальной медаппаратуры.

Согласно постановлению, главы региональных управлений Роспотребнадзора и главврачи центров гигиены и эпидемиологии должны незамедлительно информировать ведомство о регистрации на своих территориях очагов гриппа птиц и оперативно проводить в них полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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