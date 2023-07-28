Умер Рэнди Мейснер — один из основателей группы Eagles

Один из основателей Eagles Рэнди Мейснер умер в возрасте 77 лет в Лос-Анджелесе, Как пишет РБК, об этом сообщается на сайте группы.

Мейснер скончался 26 июля из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких, уточняется в публикации.

«Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразителен, что видно из его фирменной баллады Take It to the Limit», — говорится в заявлении на сайте музыкального коллектива.

Рэнди Мейснер родился 8 марта 1946 года в Скоттсблаффе, штат Небраска. В 1971 году он вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном сформировал группу Eagles. Басист и вокалист участвовал в записи альбомов группы Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights и Hotel California.

Музыкант ушел из группы в 1977 году, после чего выпустил несколько сольных альбомов. В 1998 году вместе с Eagles он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter