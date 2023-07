Умер Рэнди Мейснер — один из основателей группы Eagles

Один из основателей Eagles Рэнди Мейснер умер в возрасте 77 лет в Лос-Анджелесе, Как пишет РБК, об этом сообщается на сайте группы.



Мейснер скончался 26 июля из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких, уточняется в публикации.

«Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразителен, что видно из его фирменной баллады Take It to the Limit», — говорится в заявлении на сайте музыкального коллектива.

Рэнди Мейснер родился 8 марта 1946 года в Скоттсблаффе, штат Небраска. В 1971 году он вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном сформировал группу Eagles. Басист и вокалист участвовал в записи альбомов группы Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights и Hotel California.

Музыкант ушел из группы в 1977 году, после чего выпустил несколько сольных альбомов. В 1998 году вместе с Eagles он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.