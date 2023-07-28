«Ширина соответствует»: мэрия Калининграда ответила прокуратуре на замечания по велодорожкам

«Ширина соответствует»: мэрия Калининграда ответила прокуратуре на замечания по велодорожкам
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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В мэрии Калининграда намерены исправить только часть замечаний прокуратуры по велодорожкам. Об этом в четверг, 28 июля, журналистам рассказал руководитель транспортного комитета мэрии города Николай Уханов. По словам чиновника, прокуратуру не устроили ширина велодорожек на нескольких улицах и отсутствие соответствующих дорожных знаков. 

«Есть требования нормативных документов, — пояснил Уханов во время рабочего выезда в четверг, 27 июля, — и мы будем их отстаивать. Мы уже самостоятельно проверили — все соответствует. В течение августа мы и замечания по знакам устраним».

Когда журналисты напомнили, что было также замечание по поводу проектов организации дорожного движения, Уханов заявил, что такие проекты и не нужны.

«Проекты организации движения не требуются на велодорожки, мы тоже ответим прокуратуре на эти вопросы», — добавил чиновник.

Напомним, что по результатам проверки прокуратура установила нарушение требований закона на 36 улицах Калининграда, где нанесена велоразметка. 26 июля стало известно, что по результатам проверки прокурор города внес представление главе администрации городского округа.

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