На трех улицах Калининграда на проезжей части планируют нанести велоразметку

На трех улицах Калининграда на проезжей части планируют нанести велоразметку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство велодорожек

В Калининграде на пяти улицах впервые планируют нанести велоразметку. Как сообщает пресс-служба мэрии города, 7 июня власти рассчитывают узнать название компании-подрядчика, готовой впервые нанести велополосы на тротуарах улиц Багратиона (от Эпроновской до Ленинского пр-та) и Портовой (от дома № 49 до Транспортной). Также в планах городских властей обновление разметки там, где она уже стерлась, и новые велодорожки на проезжей части улиц Димитрова и Карбышева, а также на Восточной эстакаде.

За эту работу предлагается заплатить полтора миллиона рублей (начальная сумма контракта).

«Практика показала, что подобное разграничение идёт на пользу всем участникам дорожного движения и снижает вероятность возникновения конфликтов, — пояснили в мэрии. — Похожий аукцион на днях отыграли в Калининградской службе заказчика, в чью зону ответственности входят: пруд Нижний; оз. Летнее; оз. Верхнее; Фестивальная аллея; наб. Трибуца; в сквере Юношеская — Гаражная; Алданская; Соммера. Работы по этим объектам должны быть завершены до 10 июня».

Отметим, что летом прошлого года у прокуратуры появились замечания по велодорожкам. По словам руководителя транспортного комитета мэрии города Николая Уханова, прокуратуру не устроили ширина велодорожек на нескольких улицах и отсутствие соответствующих дорожных знаков. Часть замечаний горвласти тогда согласились устранить.


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