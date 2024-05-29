На трех улицах Калининграда на проезжей части планируют нанести велоразметку

В Калининграде на пяти улицах впервые планируют нанести велоразметку. Как сообщает пресс-служба мэрии города, 7 июня власти рассчитывают узнать название компании-подрядчика, готовой впервые нанести велополосы на тротуарах улиц Багратиона (от Эпроновской до Ленинского пр-та) и Портовой (от дома № 49 до Транспортной). Также в планах городских властей обновление разметки там, где она уже стерлась, и новые велодорожки на проезжей части улиц Димитрова и Карбышева, а также на Восточной эстакаде.



За эту работу предлагается заплатить полтора миллиона рублей (начальная сумма контракта).

«Практика показала, что подобное разграничение идёт на пользу всем участникам дорожного движения и снижает вероятность возникновения конфликтов, — пояснили в мэрии. — Похожий аукцион на днях отыграли в Калининградской службе заказчика, в чью зону ответственности входят: пруд Нижний; оз. Летнее; оз. Верхнее; Фестивальная аллея; наб. Трибуца; в сквере Юношеская — Гаражная; Алданская; Соммера. Работы по этим объектам должны быть завершены до 10 июня».

Отметим, что летом прошлого года у прокуратуры появились замечания по велодорожкам. По словам руководителя транспортного комитета мэрии города Николая Уханова, прокуратуру не устроили ширина велодорожек на нескольких улицах и отсутствие соответствующих дорожных знаков. Часть замечаний горвласти тогда согласились устранить.