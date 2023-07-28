«А-ля как на Шатурской»: Алиханов потребовал ставить кованые или композитные ограждения тротуаров

«А-ля как на Шатурской»: Алиханов потребовал ставить кованые или композитные ограждения тротуаров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Губернатор Антон Алиханов потребовал устанавливать в исторических частях городов Калининградской области кованые или композитные тротуарные ограждения. Свое распоряжение глава региона озвучил на оперативном совещании областного правительства в пятницу, 28 июля.

«Я уже высказывался относительно заборов, их внешнего вида. Я очень прошу: давайте мы, особенно в исторической части города, будем использовать тогда композит, либо, не знаю — кованые ограждения. Понятно, они дорогие. Либо композитные — они не такие дорогие с точки зрения стоимости по циклу жизни. Но вот если будет ставиться опять этот уголок — это просто портить вид всего. То есть, раз уж надо — ну хорошо, поставим. Но сделайте тогда вот а-ля как на Шатурской эти композитные [ограждения] и в других местах», — заявил Алиханов.

Губернатор напомнил: уже была достигнута договоренность, что устанавливаемые в калининградских муниципалитетах тротуарные ограждения должны производиться в регионе. «Когда мы из Петербурга возим этот уголок железный, который гниет потом через пять лет, через семь от него одна труха остается... Мало того, что вид плохой, так еще и менять каждые пять лет», — заключил Алиханов.

В 2022 году в региональном управлении ГИБДД пояснили, что пешеходные ограждения должны в обязательном порядке устанавливаться на городских улицах в попадающих под условия ГОСТа местах и являются действенным способом предотвращения наездов на пешеходов.

«Новый Калининград» разбирался в том, кто решил, что заборы вдоль дорог делают города безопаснее, и кому это выгодно.

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