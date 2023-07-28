Подрядчика обязали переделать восстановленные хаусмарки дома на Ленинском (фото)

Подрядчика обязали переделать восстановленные хаусмарки на доме по Ленинскому проспекту, 135-149. Об этом сообщил гендиректор регионального Фонда капремонта Олег Туркин в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в четверг, 27 июля.



По словам руководителя фонда, сейчас на части дома на Ленинском уже почти завершены ремонтные работы — там ведут отладку архитектурно-художественной подсветки, ремонтируют здание со двора и цоколь.

«Там над входными группами были разрушены хаусмарки — это небольшие скульптуры. Мы поставили подрядчику задачу их восстановить. Он там восстановил некоторые элементы — нас эта работа не устроила. Он это представлял, так как он себе представлял — не в соответствии с нашим техническим заданием, и будет исправлять. Это не окончательная работа», — рассказал Туркин.