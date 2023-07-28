Бабура: наибольшая активность клещей начнётся в конце августа

Бабура: наибольшая активность клещей начнётся в конце августа

Вторая волна наибольшей активности клещей в начнётся в конце августа. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на оперативном совещании правительства Калининградской области 28 июля.

«Данные лабораторного мониторинга свидетельствуют о высокой инфицированности клещей боррелиями, что по сути определяет эпидемический процесс с преимущественным выявлением заболевания клещевым боррелиозом, — отметила главный санитарный врач региона. — Показатели инфицированности клещей боррелиями в Калининградской области достаточно высокие в отличие от вирусоформности клещей, то есть не так много у нас клещей заражены вирусом клещевого энцефалита».

По словам Елены Бабуры, для того, чтобы акарицидная обработка городских территорий была более эффективной, необходимо проводить и дератизацию. «Эпидемический сезон прошлого и текущего года характеризуется ранним началом высокой численности клещей. Это связано со многими факторами, в том числе и с погодными, и с высокой численностью прокормителей клещей. Ппоследние годы мы наблюдаем, что большинство прокормителей клещей, а это в том числе крысы и мыши, пришли в антропургические места, то есть на территорию наших городов и сел, поэтому здесь нужно одновременно с акарицидными обработками планировать и увеличивать объемы дератизационных обработок», — сказала Елена Бабура.

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора заявляла, что не все компании, предоставляющие услуги акарицидной обработки, добросовестно выполняют свои обязанности и используют необходимые химикаты. «Нам, когда заключают договоры на проведение акарицидной обработки, конечно бы, хотелось, чтобы эта организация имела опыт этой работы, понимала, как это надо делать, мы могли бы спросить: „Какими препаратами вы это делаете?“. Чтобы не нарваться на людей, которые занимаются мошенничеством и обрабатывают территории — к сожалению, с таким тоже иногда встречаемся — ну, просто „святой водой“. Чтобы этого не допустить, безусловно, это должно находиться на контроле», — отмечала Бабура.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter