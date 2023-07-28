Бабура: наибольшая активность клещей начнётся в конце августа

Вторая волна наибольшей активности клещей в начнётся в конце августа. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на оперативном совещании правительства Калининградской области 28 июля.

«Данные лабораторного мониторинга свидетельствуют о высокой инфицированности клещей боррелиями, что по сути определяет эпидемический процесс с преимущественным выявлением заболевания клещевым боррелиозом, — отметила главный санитарный врач региона. — Показатели инфицированности клещей боррелиями в Калининградской области достаточно высокие в отличие от вирусоформности клещей, то есть не так много у нас клещей заражены вирусом клещевого энцефалита».

По словам Елены Бабуры, для того, чтобы акарицидная обработка городских территорий была более эффективной, необходимо проводить и дератизацию. «Эпидемический сезон прошлого и текущего года характеризуется ранним началом высокой численности клещей. Это связано со многими факторами, в том числе и с погодными, и с высокой численностью прокормителей клещей. Ппоследние годы мы наблюдаем, что большинство прокормителей клещей, а это в том числе крысы и мыши, пришли в антропургические места, то есть на территорию наших городов и сел, поэтому здесь нужно одновременно с акарицидными обработками планировать и увеличивать объемы дератизационных обработок», — сказала Елена Бабура.