Бабура: наибольшая активность клещей начнётся в конце августа

Вторая волна наибольшей активности клещей в начнётся в конце августа. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на оперативном совещании правительства Калининградской области 28 июля.
«Данные лабораторного мониторинга свидетельствуют о высокой инфицированности клещей боррелиями, что по сути определяет эпидемический процесс с преимущественным выявлением заболевания клещевым боррелиозом, — отметила главный санитарный врач региона. — Показатели инфицированности клещей боррелиями в Калининградской области достаточно высокие в отличие от вирусоформности клещей, то есть не так много у нас клещей заражены вирусом клещевого энцефалита».
По словам Елены Бабуры, для того, чтобы акарицидная обработка городских территорий была более эффективной, необходимо проводить и дератизацию. «Эпидемический сезон прошлого и текущего года характеризуется ранним началом высокой численности клещей. Это связано со многими факторами, в том числе и с погодными, и с высокой численностью прокормителей клещей. Ппоследние годы мы наблюдаем, что большинство прокормителей клещей, а это в том числе крысы и мыши, пришли в антропургические места, то есть на территорию наших городов и сел, поэтому здесь нужно одновременно с акарицидными обработками планировать и увеличивать объемы дератизационных обработок», — сказала Елена Бабура.Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора заявляла, что не все компании, предоставляющие услуги акарицидной обработки, добросовестно выполняют свои обязанности и используют необходимые химикаты. «Нам, когда заключают договоры на проведение акарицидной обработки, конечно бы, хотелось, чтобы эта организация имела опыт этой работы, понимала, как это надо делать, мы могли бы спросить: „Какими препаратами вы это делаете?“. Чтобы не нарваться на людей, которые занимаются мошенничеством и обрабатывают территории — к сожалению, с таким тоже иногда встречаемся — ну, просто „святой водой“. Чтобы этого не допустить, безусловно, это должно находиться на контроле», — отмечала Бабура.