Специалисты минприроды устанавливают источники и степень загрязнения Паркового ручья (фото)

Специалисты регионального минприроды занялись установлением источников загрязнения Паркового ручья. Как сообщает пресс-служба ведомства, к работе были привлечены эксперты аккредитованной лаборатории, которые организовали отбор проб воды из водоема в районе дома № 9-11 на Советском проспекте. Пробы также взяли из выпуска, который является одним из основных источников загрязнения ручья.



«Результаты проб позволят не только оценить степень загрязнения ручья, но и привлечь виновных к ответственности и обязать их ликвидировать выпуски», — отмечает пресс-служба.

Напомним, что в середине июля природоохранная прокуратура уличила МБУ «Гидротехник» в сбросе неочищенных вод в Парковый ручей, а администрацию города — в плохой борьбе с незаконными канализационными выпусками в водный объект.

Ручей Парковый вытекает из Верхнего пруда в западном направлении, питая рвы оборонительных сооружений форта Врангеля. Далее часть его спрятана в трубу, проходит под железнодорожным полотном и выходит наружу лишь за Советским проспектом южнее улицы Чайковского. Оттуда ручей проходит через зоопарк, после чего поворачивает в южном направлении и течет через Центральный парк, впадая в Преголю.