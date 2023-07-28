Мэрии не удалось получить скидку на строительство разворотной площадки у СК «Янтарный»

Мэрии Калининграда не удалось получить скидку на строительство парковки и разворотной площадки у СК «Янтарный». Судя по публикации на Госзакупках, на конкурс, итоги которого подвели в пятницу, 28 июля, была подана всего одна заявка, и подрядчику предстоит выполнить все работы за 47 276 385 рублей.



Напомним, что разворотная площадка со стоянкой предусмотрена на участке от пересечения с проездом вдоль Елизаветинского сквера и вдоль зданий СК «Янтарный». Согласно документации к тендеру, подрядчик должен будет уложить асфальтобетон на площади 3620 кв. м, обустроить тротуар из плитки на площади 4380 кв. м и автобусный карман.

Кроме того, победителю конкурса предстоит обустроить велопарковки, установить скамейки, урны и провести озеленение и благоустройство территории. Документацией также предусмотрено переустройство кабельной канализации и электроснабжение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

По контракту все работы нужно выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.