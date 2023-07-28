Региональные власти: вторая очередь велодорожки «от косы до косы» готова на 7%

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Вторая очередь велодорожки от Куршской косы до Балтийской готова на 7%. Об этом министр строительства региона Сергей Черномаз доложил на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 28 июля.

«Новый для нашего министерства объект — это строительство велодорожки по территории приморской рекреационной зоны Калининградской области. Фактическая готовность — порядка 7%. Работы ведутся. Частично выполнены работы по устройству основания — общего, подстилающего слоя», — рассказал Черномаз.

По словам министра, заказчик отчитался, что уже закуплены строительные материалы для производства работ в текущем году: на хранении находится песок, различного рода смеси для выполнения подстилающего слоя. «Непосредственно на объекте находятся арматура и ливневые трубы для обустройства перехода через реку Зеленую», — уточнил Черномаз.

В конце декабря победителем торгов на строительство 2-й очереди велодорожки от Куршской косы до Балтийской признали ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» («ДСП»). Фирма снизила цену контракта с 1 млрд до 995 млн руб. «ДСП» на торгах на 1 рубль. Объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2026 года. За время подготовки к строительству велодорожка от поселка Приморья до Балтийска (вторая очередь) существенно подорожала и стала короче на 14 километров.

Генподрядчик 1-й очереди велодорожки (от Куршской косы до Приморья) — также «ДСП». Ее должны были закончить в середине 2021 года, но официально она до сих пор не завершена. Работы велись по программе приграничного сотрудничества, деньги выделял в том числе Евросоюз.

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