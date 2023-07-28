Смету реконструкции станции водоснабжения в Озерске пересчитывают, на торги дважды никто не заявился

Региональные власти решили пересчитать стоимость реконструкции станции водоснабжения в Озерске, потому что на аукционы по поиску подрядчика дважды не было подано ни одной заявки. Об этом министр строительства региона Сергей Черномаз доложил на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 28 июля.



«Дважды объявляли [торги] — дважды никто не вышел. Поэтому 11 июля загрузили в экспертизу на пересчет сметной стоимости в текущие индексы с обновлением конъюнктурного анализа рынка цен. Так как в станции водоснабжения большой объем оборудования, которое в части технических решений требует пересчета», — рассказал Черномаз.

По словам министра, новая смета по плану должна выйти из экспертизы до 25 августа. «Уже устраняем замечания, выходим из экспертизы и объявляемся. Надеемся, что в сентябре мы уже все-таки получим подрядчика. Напомню, у нас по этому объекту в зоне риска только федеральная составляющая в размере 1,7 млн рублей — пока такие лимиты на этот год. Поэтому риск есть, но без системы мы понимаем, что он не критичен», — отметил Черномаз.