Смету реконструкции станции водоснабжения в Озерске пересчитывают, на торги дважды никто не заявился

Региональные власти решили пересчитать стоимость реконструкции станции водоснабжения в Озерске, потому что на аукционы по поиску подрядчика дважды не было подано ни одной заявки. Об этом министр строительства региона Сергей Черномаз доложил на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 28 июля.

«Дважды объявляли [торги] — дважды никто не вышел. Поэтому 11 июля загрузили в экспертизу на пересчет сметной стоимости в текущие индексы с обновлением конъюнктурного анализа рынка цен. Так как в станции водоснабжения большой объем оборудования, которое в части технических решений требует пересчета», — рассказал Черномаз.

По словам министра, новая смета по плану должна выйти из экспертизы до 25 августа. «Уже устраняем замечания, выходим из экспертизы и объявляемся. Надеемся, что в сентябре мы уже все-таки получим подрядчика. Напомню, у нас по этому объекту в зоне риска только федеральная составляющая в размере 1,7 млн рублей — пока такие лимиты на этот год. Поэтому риск есть, но без системы мы понимаем, что он не критичен», — отметил Черномаз.

В феврале 2020 года стало известно, что правительство области готовит заявку в федеральный Минстрой на предоставление субсидий для реконструкции станции водоснабжения в Озерске. Тогда говорилось, что подготовка проектно сметной документации завершается, а начало работ на станции запланировано на 2021-2022 годы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter