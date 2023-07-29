На содержание дорог в Калининграде собираются выделить еще 80 млн рублей

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Власти планируют направить еще 80 млн рублей на содержание дорог общего пользования в Калининграде. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.

Финансирование предусмотрено на 2023 год. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».

Ранее на содержание дорог общего пользования в Калининграде в 2023 году было выделено 256 млн рублей. По итогам аукциона власти заключили контракт с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» (ДСП). Согласно контракту подрядчик должен выполнять весь комплекс профильных работ: устранять деформации и повреждения проезжей части и тротуаров, планировать откосы, ликвидировать съезды в неустановленных местах и т.д. В предыдущие годы аукционы по содержанию и ремонту дорог также выигрывала компания ДСП.

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