Из «Храброво» увеличивают количество рейсов комфорт-класса в Москву

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Компания «Аэрофлот» вводит два дополнительных рейса комфорт-класса из Москвы в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

По данным ведомства, рейс SU1072/1073 планируют запустить с 1 августа, а рейс SU1784/1785 — c 15 августа.

«Впервые на рейсах в Калининград авиакомпания предоставляет класс „комфорт“: пассажиры получают регистрацию на отдельных стойках SkyPriority, расширенное бортовое меню, повышенное начисление миль и другие преимущества. На борту самолетов семейства Airbus A320 класс „комфорт“ представляет собой первые пять рядов салона экономического класса», — поясняют в аэропорту.

С 4 сентября класс «комфорт» станет доступен еще на двух рейсах: SU1016/1017 и SU1024/1025, уточняют в «Храброво».

«В августе „Аэрофлот“ будет выполнять до 100 рейсов в неделю из Москвы в Калининград. Это исторический рекорд авиакомпании! В период отпусков и каникул на этом направлении „Аэрофлот“ максимально задействует вместительные среднемагистральные самолёты — Airbus A321», — подчеркивается в сообщении.




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