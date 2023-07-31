Калининградская область вошла в десятку регионов РФ с самым дорогим бензином

Калининградская область вошла в десятку российских регионов, где самый дорогой бензин в стране. Такую статистику приводит РИА «Новости».



По данным исследования, в Калининградской области цена литра бензина марки АИ-92 в июне 2023 года составляла в среднем 52,42 рубля — это девятое место по дороговизне среди других субъектов РФ. При этом регион занял 58 место в рейтинге по доступности топлива для местных жителей — на среднемесячную зарплату в Калининграде можно приобрести 806 литров бензина АИ-92.

Больше всего бензина (от 2000 до 2500 литров) на среднемесячную зарплату в июне 2023 года можно купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Меньше всего (около 600 литров) — в республиках Северного Кавказа. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 44,9 рубля.