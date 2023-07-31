В Калининградской области значительно вырос дефицит медработников

В Калининградской области значительно вырос дефицит медицинских работников в госучреждениях. Это следует из данных, которые приводит «Страна Калининград» со ссылкой на ответ регионального Минздрава.



Согласно предоставленным чиновниками данным, в настоящее время в регионе не хватает 1 697 медицинских работников. «Дефицит фельдшеров по области составляет 153 специалиста (из них 135 — в Калининграде). Дефицит медицинских сестер — 776 (525 — в Калининграде), врачей — 768 (570 — в Калининграде)», — уточняет издание.

В «Стране Калининград» отмечают, что, по данным регионального Минздрава, в сентябре 2022 года в области не хватало в общей сложности 948 медработников. Из них врачей было 397 (211 — в Калининграде), специалистов со средним медицинским образованием — 551 (309 — в Калининграде).

«Куда деть того, кто работает плохо?»: Кравченко — о нехватке медицинских кадров в регионе

Как писал «Новый Калининград», согласно статистике на начало 2022 года, кадровый голод в региональной системе здравоохранения составлял порядка 1,2 тыс. должностей медработников. При этом были вакантны 401 позиция врача и 585 позиций среднего медперсонала.