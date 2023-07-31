Калининградцам рассказали, куда звонить, если участник СВО не выходит на связь

Жителям Калининградской области предложили варианты, как узнать информацию об участниках СВО, которые перестали не выходить на связь. Пост об этом опубликовал в телеграм-канале «Вестник Балтийска».
«Иногда случается, к сожалению, что по разным причинам военнослужащие — участники специальной военной операции не имеют возможности связаться с родными и близкими», — пишет издание.
Чтобы уточнить местонахождение военнослужащего, есть несколько способов:
— Можно обратиться в региональный филиал государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Калининграде. Тел. горячей линии:
— В общественной приемной Балтийского флота по адресу ул. Кирова, 7 в Калининграде принимают по предварительной записи по тел.:
— Также можно написать обращение через официальный сайт Министерства обороны РФ (mil.ru) в разделе «Электронная приемная» — «Электронные приемные военных округов и флотов».
— Для оперативного решения вопросов работает горячая линия командующего Балтийским флотом:
— На сайте «мывместе.рф» есть экстренные номера телефонов: горячая линия помощи семьям военнослужащих