Калининградцам рассказали, куда звонить, если участник СВО не выходит на связь

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Жителям Калининградской области предложили варианты, как узнать информацию об участниках СВО, которые перестали не выходить на связь. Пост об этом опубликовал в телеграм-канале «Вестник Балтийска».

«Иногда случается, к сожалению, что по разным причинам военнослужащие — участники специальной военной операции не имеют возможности связаться с родными и близкими», — пишет издание.

Чтобы уточнить местонахождение военнослужащего, есть несколько способов:

— Можно обратиться в региональный филиал государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Калининграде. Тел. горячей линии: 8 (4012) 64-04-52.

— В общественной приемной Балтийского флота по адресу ул. Кирова, 7 в Калининграде принимают по предварительной записи по тел.: 8 (4012) 50-23-30,50-22-29.

— Также можно написать обращение через официальный сайт Министерства обороны РФ (mil.ru) в разделе «Электронная приемная» — «Электронные приемные военных округов и флотов».

— Для оперативного решения вопросов работает горячая линия командующего Балтийским флотом: 8 (4012) 50-25-10.

— На сайте «мывместе.рф» есть экстренные номера телефонов: горячая линия помощи семьям военнослужащих 8-800-200-34-11; горячая линия по оказанию психологической помощи 8-800-250-18-59.

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